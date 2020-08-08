موعد انتخابات مجلس الشيوخ والإجراءات الاحترازية عند الاقتراع

أيام قليلة، تفصلنا عن انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثون عبر الانترنت عن موعد الانتخابات، وكيفية أداء عملية التصويت الانتخابي، في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم، ومصر على وجه الخصوص.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها التفاصيل الكاملة لموعد انتخابات مجلس الشيوخ، والإجراءات الاحترازية عند الإدلاء بالأصوات.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ

تبدأ انتخابات للمصريين بالخارج يومي 9، و10 أغسطس وبالداخل يومي 11، و12 أغسطس المقبل، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

ويتمّ إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

موعد إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

تقبل الطعون ورفض نتيجة بعض الدوائر نظر فيها قانونًا، على أن يتم إجراء انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل.

إجراء انتخابات الإعادة بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر.

إعلان النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية، في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

إجراءات السلامة داخل مقار اللجان

وتتخذ الهيئة جميع إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها:

- تعقيم كل المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت.

- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل أطراف العملية الانتخابية.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين أطراف العملية الانتخابية، سواء أمام مراكز الاقتراع أو داخل اللجان.

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معا، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الذى يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.