خبير استراتيجي: الوضع اللبناني متأزم.. ولابد من دعم عربي لتجاوز الأزمة

قال حسن أبو طالب، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الوضع في لبنان متأزم، وهناك تسارع في الأحداث نحو الأسوأ، موضحًا أن اللبنانيين خرجوا للتعبير عن غضبهم من الأوضاع الداخلية ورغبتهم في التغيير.

وأضاف "أبو طالب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يعُرض على شاشة "صدى البلد"، أنه لا بد أن يكون هناك دورًا عربيًا فاعلًا يساعد لبنان في تجاوز أزمته، مؤكدا أن الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت دلالة عن دولة فاشلة، تعاني انهيارًا داخليًا.

وأشار المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الطبقة السياسية تعلم جيدا أن أي خطوة من جانبهم لن تجد الدعم والقبول المناسب من المواطنين، لا سيما مع زيادة الاحتقان المجتمعي والسياسي حاليا، ما يدعو إلى تدخل أطراف خارجية سواء الفرنسية أو التركية وغيرها من الدول.