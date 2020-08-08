ارتفاع حالات الإصابة بمظاهرات بيروت إلى 238

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، ارتفاع حالات الإصابة فى مظاهرات اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى 238 جريحا بينهم 63 نقلوا إلى المستشفيات حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

واقتحم محتجون وزارت الطاقة والاقتصاد والخارجية والبيئة، ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات كبيرة من ضباطه وجنوده إلى شوارع وسط بيروت، بعدما احتدمت المواجهات والاشتباكات بصورة كبيرة على نحو تحولت معه شوارع العاصمة إلى ساحة للكر والفر، وتمكن المتظاهرون من اختراق التحصينات الأمنية الفولاذية الموضوعة لحماية مقر مجلس النواب بساحة النجمة.

وشوهدت تشكيلات القوات المسلحة اللبنانية بأعداد كبيرة وهي تدعم الطوق العسكري لضباط وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب، أمام المدخل المؤدي إلى مجلس النواب والذي يقع قرب المسجد العمري المتاخم لساحة الشهداء، وكذلك في شارع المعرض بمنطقة العازارية من ناحية ساحة رياض الصلح، حيث أحدث المتظاهرون، وللمرة الأولى، خرقا في الحوائط الأسمنتية العملاقة والجدران الفولاذية التي تطوق البرلمان ومقر الحكومة.