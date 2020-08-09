"الثروة السمكية" تناشد المزارعين توخي الحذر من الموجة الحارة

ناشدت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المزارعين بضرورة توخي الحذر نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، واتباع عدد من الإرشادات لحماية المزارع السمكية من الآثار السلبية للموجه وهي كالتالي:

أولاً :- التغذية:

ـ يفضل التغذية على علائق منخفضة نسبة الدهون والبروتين خلال موسم إرتفاع درجات الحرارة غير المعتاد خلال الصيف.

ـ يفضل عدم الإفراط فى التغذية أثناء فترات إرتفاع درجات الحرارة عن 30م وتقليل وجبات التغذية إلى وجبة واحدة يتم تغذية الأسماك الصغيرة عليها الساعة السادسة صباحاً فى حالة عدم وجود الشبورة المائية أو الساعة الرابعة عصرأ.

ـ فى حالة الأسماك الكبيرة، والأسماك البيضاء يفضل عدم التغذية فى الأيام مرتفعة الحرارة نهائياً أوالتغذية ان امكن على علائق منخفضة فى نسب الدهون والبروتين بدءاً من الساعة الخامسة مساء حسب إنخفاض درجة حرارة الماء بالحوض وتقدم وجبة واحدة.

ثانياً :- جودة المياة بالأحواض

- يجب مراعاة زيادة معدلات تغيير المياه بالأحواض السمكية ( رى وصرف) للعمل على تخفيض درجة الحرارة بالأحواض والحد من إرتفاع نسب الأمونيا.

ـ يفضل تركيب ماسورة مثقبة على فوهة ماسورة الرى لتغذية الحوض فى صورة نافورة لزيادة نسبة الأكسجين بالمياة، وتلطيف درجة حرارة مياة الرى، وتطاير الأمونيا بمياة الرى إن وجدت.

ثالثاً :- التهوية:

ـ يجب تشغيل بدالات التهوية بإستمرار مع مراعاة توقيفها نصف ساعة كل 2 ساعة للعمل خلال فترات الحرارة العالية للحفاظ على كفاءة عمل الماتور والجيربوكس أثناء إرتفاع درجة الحرارة، مع ضرورة الكشف على زيت الجيربوكس وتزويده بإستمرار.

ـ يفضل أن يتوافر فى الأحواض شبكة تهوية بلاور للعمل تبادلياً مع البدلات أثناء فترة توقفها.

رابعاً:- فى حالة ظهور حالات مرضية:

ـ يتم جمع الأسماك وحرقها أو دفنها ومعاملتها بالجير الحى فى حفرة بعيدة عن المزرعة وتحت إتجاه الريح، ويجب تجميعها بشباك معقمة لكل حوض أو تعقيمها كل مرة بغمسها فى الكلور أو برمنجنات البوتاسيوم فى حالة إستخدامها فى أكثر من حوض.

ـ يتم إستخدام مواد مؤكسدة مثل هيدروجين بيروكسيد ( ماء الأكسجين ) تركيز 50% بمعدل 6.5 لتر/فدان أو 1500مجم/لتر لمدة نصف ساعة ثم ترفع المياة بالحوض وذلك لتطهير الحوض وقتل البكتريا المعدية به.

ـ يجب تغيير ملوحة الوسط المائى للأسماك فى حالة ظهور أى أعراض مرضية بكتيرية وذلك لقتل البكتريا، وذلك بإضافة ملح الطعام فى حالة أسماك المياة العذبة، أو إمداد المزرعة بمصدر مياة عذبة فى حالة أسماك المياة المالحة.

ـ إضافة فيتامين C للعلائق بمعدل 500-2000 جم/طن حسب شدة الحالة المرضية.

ـ إضافة ACIDFAIRE أملاح الأحماض العضوية مثل البروبيونات أو السترات أو الفورمات للعلائق المستخدمة فى التغذية.

ـ إضافة خميرة بيرة للعليقة كمادة طبيعية منشطة للأسماك وفاتحة للشهية ورافعة للمناعة ولضبط خواص المياة بالأحواض وتقليل نسب الأمونيا.