بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الأقصر العام

بدأ مستشفي الأقصر العام، العمل في العيادات الخارجية ، اليوم السبت، وذلك بعد بدء العمل يوم الخميس الماضي في استقبال المرضي في كل التخصصات، بعد انتهاء عمل المستشفي كعزل وتعقيمها وتطهيرها خلال اليومين السابقين.

وقدم الدكتور خلف الشكر للمستشار محافظ الأقصر، ولوكيل وزارة الصحة بالأقصر على دعمهم للمستشفى في الفترة السابقة، مما أدى لنجاح الأطباء في التغلب على فيروس كورونا المستجد وخروج المرضى والعودة سالمين.

وفق ذات السياق شهد مستشفى إسنا التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم، انطلاق العمل رسمياً وعودتها لاستقبال المواطنين بحالات الطوارئ عقب نهاية فترة العزل داخلها، وذلك لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن من أبناء قرى ونجوع مدينة إسنا.

وقال وليد الضوي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إنه تقرر فتح قسم الطوارئ لاستقبال الحالات من مختلف قرى ونجوع مدينة إسنا بعد نهاية فترة العزل رسميا بالمستشفى، خلال الفترة الماضية بخروج كافة حالات الإصابة بكورونا وشفاؤهم تماما، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح العشماوى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.