انطلاق اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة بجامعة الأقصر

شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، إجراء اختبارات القدرات لليوم الأول، لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021م.

وتابع الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر سير الاختبارات، للأطمئنان علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

شدد رئيس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات بكل حزم وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الاختبارات، بحضور دكتوريوسف محمود، عميد كلية الفنون الجميلة، ودكتور محمود النوبي، وكيل كلية الألسن رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة اختبارات القدرات.

ورئيس فرع مكتب تنسيق الثانوية العامة بالجامعة، ودكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب، ودكتور محمد عبدالله عباس، عضو اللجنة الطبية المشكلة لمتابعة الطلاب.

يذكر أن رئيس الجامعة أجرى الخميس الماضي جولة تفقدية لمتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021.

في ذات السياق شهدت الجامعة أيضًا انطلاق امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق لمرحلتي الماجستير والدكتوراة بأقسام (الدراسات السياحية – الدراسات الفندقية – الإرشاد السياحي).