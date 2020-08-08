الأقصر تنتهي من تجهيز المقار الانتخابية قبيل ماراثون "الشيوخ"

انتهت السلطات بمحافظة الأقصر، من تجهيز جميع المقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم تجهيز اللجان الفرعية بكل مقر، بجانب تجهيز غرفة بها نوافذ حديدية لوضع صناديق الاقتراع بداخلها في نهاية اليوم الأول وتوافر بوابات التعقيم بها.

ويبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 6، بالإضافة إلى 170 مركزا انتخابيا، و194 لجنة فرعية، لاستقبال 788727 ناخبا على مستوى المحافظة.

ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن التعقيم.