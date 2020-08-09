"الصحة" تحدد طرق الوقاية من فيروس كورونا داخل الفنادق

حددت وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل الفنادق.

وقالت الوزارة إنه ينبغي قياس درجة الحرارة للنزلاء عند الوصول المنشأة كل مرة، لافتة إلى تطهير أمتعة النزلاء عند الوصول إلى الفندق والمغادرة منها.

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها يجب توفير مطهر اليدين الكحولية في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

وأضافت أنه يجب تطهير كافة الأسطح والأماكن المشتركة بانتظام وانهاء كل الإجراءات تسجيل الدخول للنزيل إليكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

وأكدت على ضرورة الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فضلا عن قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق يقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة وفي حالة وجود حالة يتم إخطار وزارة الصحة للتعامل مع الحالة بشأن عزل الحالة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ