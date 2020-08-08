رئيس تحرير الشروق: الوضع في لبنان يتحرك بسرعة وقد تحدث مفاجآت

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن المشهد الحالي في لبنان، يتحرك بشكل سريع جدا، وقد تحدث مفاجآت قريبة جدا، وهناك مشكلات طائفية في لبنان منذ عام 1943، وحتى الآن تتكرر يوميا، ما زاد عليها وجود طرف مسلح وهو حزب الله.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "ON E"، أن الوضع في لبنان قبل الانفجار، يعاني من ديون بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى هبطت الليرة إلى أدني مستوياتها، بخلاف وجود فساد كبير وتراكم للموال في البنوك، موضحا أن الانفجار الأخير، فجر كل المشاكل والمظاهرات من جديد، وطالب كل المواطنين بنظام ديمقراطي شرعي حقيقي، غير أن انتشار فيروس كورونا، حال دون حدوث ذلك، واجهضت تلك الانتفاضة بشكل كبير.

وأكد أن الطبقة السياسية في لبنان، متهمة بأنها قامت بامتصاص خيرات البلد، وأخذت كل أموال المصارف، ولم تترك للشعب إلا الجوع، ومن المستحيل أن يتعايش النظام السياسي الحالي مع تلك المطالبات الجديدة، مشيرا إلى أن الغرب والدول العربية، التي تسعى إلى مساعدة لبنان، لن تقدم أي أموال للطبقة السياسية، حتى تصل حقيقة إلى اللبنانيين.

وتابع: الطبقة السياسية هتحاول تحافظ على مصالحها، والشعب اللبناني مكلوم ومنكوب حاليا، والمخرج من هذه الأزمة صعب جدا، ويتمثل في حاجتين، عدم تسليح حزب الله، ويتحول إلى كونه حزب سياسي فقط، وأشك في ذلك، ومالم تحدث معجزة، فالأمور ستظل قائمة دون تغيير لفترة لأنها مرحلة من التضاد الكبير".