إصابة 6 بينهم سيدات وأطفال خلال "مشاجرة نسائية بالخرطوش" في قنا

نشبت مشاجرة بين سيدات في قرية دندرة غرب قنا، أمس السبت، بسبب خلافات الجيرة، استخدم خلالها الخرطوش بمركز أبو تشت قرية بخانس، ما أسفر عن إصابة سيدتين و3 أطفال، وشخصين.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارًا بإصابة ندى أبو المعارف عبد الشافي 9 أعوام، وآية مخلوف عبد ربه 18 عاماً، وشريهان حسن أحمد 18 عاماً، وهاجر أحمد حسين 4 أعوام، خالد أحمد رضوان 46 عاما، بغدادي علي رضوان 5 أعوام، بسبب مشاجرة لخلافات عائلية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر القانوني اللازم حول الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.