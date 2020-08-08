إصابة 4 في مشاجرة بالخرطوش بسوهاج

أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 مصابين برش خرطوش في مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم القبض علي طرفي المشاجرة، وضبط بندقية خرطوش.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية الساحل بحري دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "زياد.ح.ع"، 25 عامًا، عامل، و"مجدي.ع.م"، 27 عامًا، حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية، و"كمال.ا.ع" 36 عامًا، عامل، مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان هو "منصور.م.ب"، 15 عامًا، طالب، ومصاب بجرح بفروة الرأس وكدمة بالذراع الأيسر، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وضُبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الثالث من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية، وحٌرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.