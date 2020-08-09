مصرع طفل تحت سور منزل قديم بالمنيا وآخر ينجو من الموت

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، مساء أمس السبت، أسفل سور منزل قديم، انهار عليه داخل قرية نزلة تونا الجبل التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، فيما أصيب طفل آخر كان يسير برفقة المتوفى بجوار السور المنهار.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بمصرع وإصابة طفلين بقرية نزلة تونة بملوي، نتيجة انهيار سور منزل قديم.

انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والرائد أحمد رأفت، رئيس مباحث مركز ملوي لفحص البلاغ، إذ تبين انهيار سور منزل قديم، ملك "مصطفى شحاتة" 63 عاما، بالمعاش، وذلك أثناء سير طفلين أمامه، ما أدى إلى مصرع "يحيى مصطفى" 5 أعوام، وإصابة "محمد أحمد" 7 أعوام، نتيجة سقوط السور عليهما أثناء سيرهما بجواره.

تم نقل جثة الطفل المتوفى والمصاب لمستشفى ملوي العام، وانتقلت سيارات الحماية المدنية لرفع آثار السور المنهار، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.