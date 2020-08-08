جورج قرداحي: الرئيس الفرنسي فعل ما لم يفعله أي مسؤول لبناني

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن السياسيين اللبنانيين يضعون رؤوسهم في الرمال، إذ أن لبنان لا تعيش أزمة سياسية فقط، لكن أزمة أخلاقية ومالية واقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين، أصبحوا في العراء بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف "قرداحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما جاء للبنان، نزل للشارع ونزع الكمامة من وجهه، وهو ما لم يفعله أي مسؤول لبناني، مؤكدا أن هناك حالة من اليأس في الشارع.

وأشار إلى أن المظاهرات التي في الشارع اليوم، هي تأكيد أن الشعب "شبع"، ولم يعد يستطع تحمل هذا العجز في إدارة شؤون البلد، قد يكون هذا العجز عجز جسدي بسبب تقدمهم في السن، ولكن أيضًا عجز عقلي، حيث لم يتحرك أحد عندما وقع انفجار مرفأ بيروت ما يدل على اللامسؤولية.