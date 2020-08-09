"انتخابات الشيوخ": تاسع ماراثون يشارك فيه المصريون بالخارج

تُعد انتخابات مجلس الشيوخ الحالية هى تاسع انتخابات يشارك فيها المصريون بالخارج، والتى من المقرر أن تنطلق اليوم (الأحد)، وتستمر حتى مساء الغد، بعد أن منحهم الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هذا الحق فى 2011.

وشارك المصريون بالخارج لأول مرة فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت فى 2011، وتبعتها الانتخابات الرئاسية فى مايو 2012، ثم الاستفتاء على الدستور ديسمبر 2012، والاستفتاء على دستور 2014 فى يناير 2014، والانتخابات الرئاسية مايو عام 2014، وانتخابات مجلس النواب عام 2015، والانتخابات الرئاسية مرة أخرى عام 2018، أعقبها الاستفتاء على التعديلات الدستورية العام الماضى.

أما تفاصيل السماح للمصريين بالخارج بالمشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات السياسية، فقد تم بإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً فى نوفمبر 2011، ينظم تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد فى الانتخابات والاستفتاءات، تبعه القانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، ومنح من يرغب من المصريين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأى خارج البلاد، بطلب يقدم لقنصلية مصر فى الدولة التى يقيمون بها، وأنشأ القانون بكل قنصلية سجلاً لقيد تلك الطلبات، بما فى ذلك التسجيل الإلكترونى، على أن تُصدر الهيئة الوطنية للانتخابات أو اللجنة العليا للانتخابات فى ذلك الوقت، قراراً بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها، ومواعيد ومكان العرض.

وفى 2011، اعتمدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات آلية التصويت بالبريد، كوسيلة لمنح المصريين المقيمين بالخارج الحق بالتصويت فى الانتخابات التشريعية 2011، سواء بإرسال المظروف إلى سفارة مصر عن طريق البريد، أو التوجّه إلى مقر سفارة مصر، لتسليم المظروف باليد، مع منح الناخبين فرصة لتسجيل طلب تغيير اللجنة الانتخابية إلى خارج مصر حتى 19 نوفمبر 2011.

"الحوار للتنمية": الكويت والسعودية والإمارات الأكثر تصويتاً فى الانتخابات "الرئاسية والبرلمانية"

وكشف ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن خريطة أصوات المصريين المقيمين بالدول العربية فى الانتخابات العامة يهيمن عليها المصوتون من الكويت، والسعودية، والإمارات، بسبب ارتفاع حجم العمالة المصرية، فى تلك الدول إضافة إلى العلاقات الدولية بين هذه الدول ومصر.