الخارجية: غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التصويت في انتخابات الشيوخ

قال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كل البعثات حاليا، تُتم استعداداتها لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي يبدأ غدا، لمن سجلوا خلال الفترة المحددة لذلك، إذ لا يجب التوجه لمقار بعثاتنا بالخارج، وإنما تُرسل خطابات الاقتراع عن طريق البريد، ونسقت سفاراتنا مع هيئات البريد بالدول، لتسهيل وصول الخطابات.

وحيا حافظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، عبر قناة "الحياة"، الهيئة الوطنية للانتخابات، تقديرا لجهودها في توضيح الإجراءات التي يجب على المواطن الالتزام بها من خلال فيديو تعريفي، أُعد من جانب الهيئة، وشاركته وزارة الخارجية وكذلك وزارة الهجرة.

وتابع: "طلب من سفاراتنا بالخارج، مشاركة هذا الفيديو على منصاتها للتواصل الاجتماعي مع الجاليات، وشُكلت غرفة عمليات بوزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة، طوال مدة التصويت للتعامل مع أية صعوبات أو مشكلات قد تواجه البعثات، أو مع شكاوى المواطنين بالخارج".