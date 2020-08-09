اليوم الأول لاختبارات القدرات بالجامعات: كمامات مجانا و70 ألف طالب يتقدمون

بدأت كليات اختبارات القدرات بالجامعات، أمس، استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، الراغبين في التقدم للكليات التي يشترط لها اجتياز اختبارات كشرط أساسي للالتحاق بها، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

واتخذت الجامعات العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، من خلال الكشف السريع على درجة الحرارة من خلال استخدام الكواشف الطبية الحرارية على الطلاب وذويهم، فضلا عن توزيع كمامات على الطلاب قبل الاختبارات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء فترة الاختبارات، فضلا عن التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت والمرافق.

وقال الدكتور عماد العزاوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، إن 100 طالب أدوا اختبارات الكلية اليوم، من المسجلين لأداء الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني، لافتا إلى أن الكلية اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية من توزيع الكمامات على الطلاب، وتوزيع الطلاب وفقا للجداول التي تحقق التباعد الاجتماعي منها لانتقال عدوى كورونا.

وأضاف العزاوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الكلية قدمت تسهيلات لكل طالب لسداد مصروفات اختبارات القدرات، لافتا إلى أنه لن يسمح بتحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب داخل الكلية نقدا، منعا لانتقال أي عدوى.

قام الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، رافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومعايير السلامة على مداخل بوابات الجامعة الرئيسية، التي استقبلت طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز الطالب لاختبارات القدرات المُؤهلة لها، وذلك طبقا للضوابط والاجراءات الوقائية؛ للوقاية من فيروس كورونا المُستجد من حيث التعقيم، وقياس درجات حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، والتزامهم بارتداء القفازات والكمامات واصطحابهم للأدوات الشخصية.

وتابع رئيس الجامعة جولاته التفقدية بتفقد لجان اختبارات القدرات بكلية الفنون، إحدى الكليات التي تُجرى بها اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة المنيا وذلك ضمن كليات: التربية الرياضية "بنين وبنات"، وقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية التربية الفنية، ورافقه خلالها، الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد حسن مدير التدريب بوحدة الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات مندوباً عن المجلس لمتابعة أعمال الاختبارات بالجامعة، والعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة، وإبراهيم عرفان أمين كلية الفنون الجميلة.

وفي إطار توجيهات رئيس الجامعة، استعرض الدكتور محمد إبراهيم، الإجراءات التي وضعتها الكلية من حيث تطبيق معايير السلامة والأمان للطلاب، وذلك بتخصيص أماكن انتظار بالمباني التي ستُعقد بها الاختبارات، ويتم فيها توزيع استمارات البيانات التي يقوم الطالب بملئها لتحديد رغبته في اختبار القدرات سواءً للفنون أو العمارة، ليتم بعدها تحديد أكواد الطلاب اللازمة لتوجه الطالب للدفع الالكتروني مباشرة، وتحديد الموعد النهائي لأداء الاختبار، مضيفًا أن الكلية قامت بتحديد ست لجان بقسم الفنون تضم بحد أقصى 100 طالب، وأربع لجان بقسم العمارة تضم بحد أقصى 60 طالبًا يوميًا، إلى جانب تحديد عدد من اللجان الاحتياطية بكل قسم.ووجه رئيس الجامعة، بضرورة مراعاة المسافات الآمنة والتباعد بين الطلاب، مع عدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، إلى جانب التعقيم المستمر لمقار اللجان قبل وبعد أداء الاختبارات، مع ضرورة مغادرة الطلاب مباشرة عقب انتهاء الاختبار، والتزامهم بالانصراف حسب النظام المتبع بهدوء وبدون تدافع؛ حفاظًا على سلامة الطلاب.

ومن جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.