القيم السعرية للتصالح بمخالفات البناء في جنوب الجيزة: تبدأ بـ 50 جنيها

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بالقيم السعرية لــ مناطق بالحى، وتشمل المنطقة الأولى نفق الهرم من التقائه مع سور السكة الحديد وامتداد شارع الهرم مروراً بميدان الجيزة وحتى كوبرى عباس وكورنيش النيل وشارع عبد الهادى صالح وشارع ثروت وسور السكة الحديد حتى التقائه بنفق الهرم والمنطقة الثانية سور السكة الحديد بدءا من نفق الهرم وحتى سلم محطة مترو أم المصريين وشارع ربيع الجيزى وشارع المحطة وكورنيش النيل حتى كوبرى عباس وامتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم.

والمنطقة الثالثة سور السكة الحديد بداية من سلم محطة مترو أم المصريين والطريق الدائرى وكورنيش النيل وشارع المحطة وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزى) حتى التقائه مع سلم محطة أم المصريين.

والمنطقة الرابعة سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى ثم مدخل طريق أبو النمرس والسور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس وفيلا علاء دياب وكورنيش النيل والطريق الدائرى وحتى التقائه بسور السكة الحديد.

والمنطقة الرابعة (أ) طريق مصر- أسيوط الزراعى وسور منتجع دولفين وكورنيش النيل وشارع النيل حتى التقائه بطريق مصر- أسيوط الزراعى ( منطقة عزبة البكباشى القديمة) والمنطقة الخامسة(سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى ومزلقان أبو النمرس وطريق ترعة ترسا وشارع عبد الغنى شكل وشارع الخليفة وترعة والى وشارع داير الناحية الشرقى وشارع جسر الكنيسة(طريق ابو زارع) ترعة الزمر والطريق الدائرى حتى إلتقائة بسورالسكه الحديد.

وتراوحت قيمة التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنيها كحد أدنى و480 جنيها كحد أقصى و50 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى و50 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و1200 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا.

وأصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل من شارع ثروت حتى كوبرى عباس وهى 2000 جنيه للمتر التجارى والادارى و1600 جنيه للمتر السكنى إضافة إلى شارع ربيع الجيزى وبلغت 1600 جنيه للمتر التجارى و400 للمتر الإدارى و280 جنيها للمتر السكنى وشارع المحطة تحدد 1000 جنيه للتصالح فى المتر التجارى و320 جنيها للمتر الإدارى و240 للمتر السكنى.