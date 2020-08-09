مراسلة "الجديد" اللبنانية: الوضع في بيروت هادئ بعد تظاهرة حاشدة

قالت حليمة طبيعة، مراسلة قناة "الجديد" اللبنانية، إن الأوضاع في الشارع اللبناني هدأت حتى هذه اللحظة، بعد التشييع الشعبي لضحايا انفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة 152 شهيدًا، والعمل جارٍ للبحث عن المفقودين البالغ عددهم 21 مفقودا.

وأضافت "جسار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الوضع هادئ حاليا بعد تظاهرة حاشدة اليوم شهدتها العاصمة بيروت إذ نزل لتلك التظاهرة مواطنون من كافة الطوائف والمناطق، تحت عنوان "سبت الحساب"، الداعية لمحاسبة كل المسؤولين عن الإهمال والفساد وعما حدث في مرفأ بيروت.

وأشارت إلى أن المتظاهرين اقتحموا عدة وزارات منها الخارجية والطاقة والبيئة، ووقعت مواجهات بينهم وبين العناصر الأمنية ولكن استطاع الجيش اخراج المتظاهرين من تلك الوزارات، بعدما أحرقوا الأوراق وصور رئيس الجمهورية.