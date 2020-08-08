محافظ الجيزة يعتمد القيم السعرية للتصالح في مخالفات بناء بولاق الدكرور

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية لعدة مناطق، بحي بولاق الدكرور، تراوحت قيمه التصالح في المتر السكني بتلك المناطق، 80 جنيه كحد أدنى، و200 جنيه كحد أقصى، و105 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى، و240 جنيه كحد أقصى، و180 جنيه للمتر التجاري كحد أدنى، و600 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20م فأكثر، والشوارع الأقل من 20م، وحتى 16م، والشوارع الأقل من 16م.

وجرى تقسيم المناطق كالتالي:

المنطقة الأولى، "بدءً من مسجد آل حمد، ثم شارع الملك فيصل، ثم شارع طريق كفر طهرمس، ثم شارع المساكن، حتى مسجد آل حمد"

والمنطقة الثانية من شارع الملك فيصل، بدءً من التقائه بخط السكة الحديد، ثم شارع المساكن، ثم شارع طريق كفر طهرمس، ثم شارع طريق الملكة، ثم شارع جمال عبدالناصر "ترعة عبد العال سابقا"، حتى التقائه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد.

والمنطقة الثالثة، من شارع بهجت الشوربجى بدءً من التقائه مع محور صفط اللبن، ثم شارع جمال عبدالناصر، ثم طريق الملكة، ثم طريق كفر طهرمس، ثم الطريق الدائرى، ثم محور صفط اللبن، حتى التقائه بشارع بهجت الشوربجى.

والمنطقة الرابعة، من خط السكة الحديد، بدءً من التقائه مع شارع المشتل، ثم محور صفط اللبن، ثم شارع أحمد سلام، ثم خط السكة الحديد، ثم شارع جمال عبدالناصر، ثم شارع بهجت الشوربجى، ثم شارع المشتل، حتى التقائه بالسكة الحديد.

والمنطقة الخامسة، من خط السكة الحديد، بدءً من التقائه مع محور صفط اللبن، ثم شارع أحمد سلام، ثم محور صفط اللبن، حتى التقائه بخط السكة الحديد.

والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد، بدءً من التقائه من ترعة زنين، ثم شارع المشتل، ثم محور صفط اللبن، ثم الطريق الدائرى، ثم شارع ترعة زنين، حتى التقائه بخط السكة الحديد.

والمنطقة السابعة، من خط السكة الحديد بدءً من التقائه مع شارع على بن أبى طالب "ترعة المجنونة"، ثم شارع ترعة زنين، ثم الطريق الدائري، ثم شارع على بن أبى طالب، حتى التقائه مع خط السكة الحديد.

كما أصدر محافظ الجيزة، قرارا بتحدد قيمة سعر المتر المسطح، مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حى بولاق الدكرور، التي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها.

وجاءت على النحو التالي:

"شوارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس، وشارع العشرين، ومن شارع فيصل حتى شارع الملكة، وطريق كفر طهرمس، وشارع الشهيد أحمد حمدى، وشارع همفرس، وشارع عشرة، وشارع ناهيا، وشارع الثورة، وشارع ترعة عبدالعال، وشارع ترعة المجنونة، وشارع التحرير"

تتراوح القيمة، بين 600 كحد أدنى إلى 1600 جنيه كحد أقصى للمتر التجارى، كما يتراوح سعر المتر للتصالح الإداري، بين 160 جنيه كحد أدنى، إلى 400 جنيه كحد أقصى، كما يترواح التصالح السكنى، بين 140 جنيه كحد أدنى إلى 320 كحد أقصى.