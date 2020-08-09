بنكا "الأهلي وقطر الوطني" يقودان ترتيب قرض معبري لشركة يونيفرسال

نجح بنكا الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى الأهلى فى تكوين تحالف مصرفى لتوقيع عقد تمويل معبرى مشترك مع شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، بهدف توفير رأسمال عامل للشركة، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم النشاط الصناعى.

وقع عقد التمويل شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة، ممثلاً عن البنك الأهلى المصرى، بصفته مرتباً رئيسياً أولياً ومسوقاً للتمويل، وبهاء الشافعى، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار عن بنك قطر الوطنى الأهلى، بصفته وكيل التمويل ومرتباً رئيسياً أولياً ومسوقاً للتمويل، والمهندس يسرى قطب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يونيفرسال.

يأتى هذا التحالف تماشياً مع الدور الرائد الذى يضطلع به كل من البنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى الأهلى تحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ضوء التحديات والظروف الحالية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، كما يأتى لاستهداف تدعيم الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها على الاستمرار فى نشاطها وخططها الاستثمارية.

كما يستهدف بشكل أساسى الإبقاء على العمالة الموجودة بالشركة وعدم تأثرها بتلك التبعات، خاصة فى ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا فى العالم بأكمله، وإيماناً من البنكين بأهمية القطاعين الصناعى والزراعى فى دفع الاقتصاد المصرى والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة، كما يؤكد التحالف على الدور الحيوى للقطاع المصرفى فى الحفاظ على عجلة الإنتاج، وعلى قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال لخدمة ودعم الصناعة المصرية.