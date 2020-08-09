"زهور بورسعيد" يتابع تجهيز المقار الانتخابية وتعقيمها قبل "الشيوخ"

تابعت إدارة الحدائق بحى الزهور ببورسعيد، استعدادات تجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس بنطاق الحي.

وأشرف السعيد رخا رئيس حي الزهور على أعمال إدارة الكهرباء ضمن استعداد حي الزهور لتجهيز المقار الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم تعقيم جميع المقار الانتخابية بنطاق حي الزهور وعددها 21 مدرسة، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة القوارض والحشرات، وتم تشكيل ثلاث فرق عمل لمتابعة أعمال التعقيم وتجهيز المقار الانتخابية.