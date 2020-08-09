135 جنيها أعلى قيمة للمتر السكني للتصالح في مخالفات البناء بالصف

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 135 جنيها.