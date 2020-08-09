وائل الإبراشي من بيروت: رائحة الموت تفوح من كل مكان

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن سبب تأخر خروج برنامج "التاسعة"، والذى يقدمه عبر القناة الأولى المصرية لأكثر من ساعة، موضحاً أنه سافر إلى لبنان من أجل الوقوف على حجم الكارثة من أجل نقلها للجميع، مشدداً على أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العاصمة اللبنانية بيروت والاشتباكات العنيفة بين المحتجين حالت دون الخروج بالحلقة بشكل مباشر.

وأضاف "الإبراشي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الأحداث تطلبت أن يكون متواجدا في بيروت من أجل الوقوف على حجم الكارثة، لعكس المأساة للجميع من أرض الواقع، "آسف للجميع عن التأخر في الخروج للهواء، ولكن الأحداث في ساحة الشهداء دفعتنا للانتقال إلى مكان آخر قريب من وزارة الخارجية ولكن حدثت اشتباكات عنيفة هناك أيضاً".

وأشار الإعلامي، إلى أن غضب الشعب اللبناني نتيجة تفجيرات بيروت له أسانيده كون حجم الدمار الناتج عن الانفجار هائل ورائحة الموت تفوح من كل مكان، والأمر غير قاصر على تحطم واجهات المنازل والأسقف، ولكن هناك منازل اقتلعت من مكانها، مؤكدًا أن ما رصده في بيروت يكشف الجحيم الذى عاشه الشعب اللبناني يوم 4 اغسطس.

وتابع: "أشم رائحة الموت في كل مكان ذهبت إليه، بيوت اقتلعت من مكانها"، مؤكدًا أن الدمار الذى حدث تسبب في حالة من الغضب العارم لدى اللبنانيين الذين خرجوا في مظاهرات غضب واحتجاج، وتابع: "رسالة المحتجين تقول أن بيروت عاصمة للحياة وليس للموت".