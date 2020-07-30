نجوى إبراهيم تمازح "الإبراشي": "أنا لسة بعرج من الحلقة اللي عدت"

مازحت الإعلامية نجوى إبراهيم، الإعلامى وائل الإبراشي، على الهواء، خلال مشاركتها تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، قائلة: "إنا لسة بعرج من الحلقة اللي فاتت".

وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة ليلة العيد، أنها درست الأستديو بشكل جيد حتى لا تتعرض إلى إصابة أخرى.

وفى سياق آخر، قالت "نجوى إبراهيم": "أنا كنت على مدى 20 عاما بفتح التليفزيون خلال الأعياد.. وده كان يتطلب أنى أصحا بدري، وأنا من النوع اللي معرفش أصحا بدري".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، عن إصابة الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، فى قدمها أثناء عمل "بروفا"، لتقديم الحلقة الاسثنائية من برنامج "التاسعة"، احتفالاً بمرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون المصرى، يوم 21 من شهر يوليو الجاري.

وأضاف "الإبراشي"، أن الإعلامية القديرة أصرت على مواصلة تقديم الحلقة رغم الآلم التى تشعر بها، وعلقت نجوى إبراهيم ضاحكة: "آلم أيه ده شرخ وكدمة ورجلى بقت أد كدا".