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الإبراشي: المشاهدون يطالبون بمشاركة نجوى إبراهيم تقديم "التاسعة"

كتب:

شريف سليمان
11:01 م | الخميس 30 يوليو 2020
الإعلامي وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك مطالبات كثيرة من المشاهدين أن تتواجد الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، بشكل دائم فى تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الحلقة الاستثنائية التى شاركت فيها "نجوى إبراهيم"، تقديم، خلال الاحتفال بالذكر الـ"60"، لإنطلاق البث التليفزيوني بمصر، حظيت بإعجاب المصريين، وتابع: "وهي الآن تقدم معانا حلقة ليلة العيد".

من جانبها قالت الإعلامية نجوى إبراهيم التي تشارك فى تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج "التاسعة":"ده غزل مهنى أنا مقدرش أرد عليه".

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