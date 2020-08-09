نائب محافظ الدقهلية يفتتح ملعبين لكرة القدم في جديلة

افتتح هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، الليلة، ملعبين لكرة القدم الخماسية فى نهاية شارع قناة السويس بالمنصورة بمساحة 750 مترا للملعب الواحد تابعة لنادى جديلة الرياضي.

ووجه هيثم الشيخ، لمسئولي نادى جديلة الرياضي المسئول عن الملاعب، الالتزام بالتعليمات والحرص على الهدوء بالمنطقة وعدم استخدام مكبرات الصوت عملا على عدم إزعاج سكان المنطقة.

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فإن الملعبين تم تأجيرهما بنظام المزايدة من خلال الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، حيث كان مكانهما مهجورا منذ سنوات وكان محافظ الدقهلية قد وجه بأهمية استغلالهما لإقامة ملاعب للشباب ليكونا متنفسا لأبناء الدقهلية لممارسة لعبة كرة القدم.

حضر الافتتاح كل من محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد الشرقاوي نائب البرلمان بالمنصورة، وبكر الحنفي رئيس نادى جديلة الرياضي.