القضاة يتسلمون أوراق انتخابات "الشيوخ" من المحاكم الابتدائية اليوم

يتوجه القضاة المنتدبون للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، لمقار المحاكم الابتدائية لتسلم اوراق الانتخابات وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق تصويت المصريين بالداخل.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من طباعة بطاقات الاقتراع وجميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء محاضر الفرز أو كشوف الناخبين.

ومن المقرر أن يسافر القضاة المنتدبون للإشراف في المحافظات الحدودية، اليوم لتلك المحافظات، بعد تسلمهم أوراق الانتخابات.

ويقدر عدد الناخبين بـ 63 مليون ناخب.