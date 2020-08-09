علوي: بيروت كانت هتدمر بالكامل لولا اتجاه موجه الانفجار ناحية البحر

قال الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، إن هناك 3 مصريين استشهدوا في تفجيرات مرفأ بيروت، وتردد بعض عشرات المصابين على المستشفى، فضلًا عن أن هناك 200 ألف وحدة سكنية تحطم وجهتهم الزجاجية وكذلك الزجاج الداخلي من قوة الموجة التفجيرية، موضحًا أنه لولا أن ثلثي الموجة التفجيرية ذهبت باتجاه البحر لتدمرت بيروت بالكامل.

وأضاف "علوي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، من بيروت، أن المركز الطبي المصري في لبنان عمل على الفور واستقبل كافة الجرحى عقب الانفجارات، وذلك من أجل مد يد المساعدة إلى الأشقاء اللبنانيين، مؤكدًا أن الجانب الأكبر من الأضرار نتج عن تساقط الزجاج على المواطنين.

وأشار سفير مصر لدى لبنان، إلى أنه كل 48 ساعة ستهبط طائرة مصرية بلبنان محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية، على مدى أربع مراحل، فصوامع القمح تدمرت في مرفأ بيروت وتدمر المخزون الاستراتيجي الأمر الذى دفع مصر إلى تقديم المساعدات الغذائية للشعب اللبناني، ومن بينها الدقيق حتى لا تحدث أزمة خبز في لبنان.