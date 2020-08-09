الإبراشي متجولا في مرفأ بيروت: ما حدث أشبه بقنبلة نووية مصغرة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نصف العاصمة اللبنانية بيروت تحطم بالكامل نتيجة انفجار مرفأ بيروت، فحجم الدمار والحطام طال 6 كيلو مترات في كافة الاتجاهات من منطقة الانفجار، موضحًا أن تفجير لبنان أشبه بقنبلة نووية مصغرة.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، من بيروت، أن عصب أي دولة تجارياً هي الموانئ التي بها، وحالة مرفأ بيروت مزرية، كون 70% من حجم الصادرات والواردات للبنان تمر من هذا المرفأ"، مشيدًا في الوقت ذاته بالجسر الجوي المصري لمساندة بيروت في محنتها.

وأشار الإعلامي، إلى أن هذا الجسر الجوي ليس منحة بل ناتج عن العلاقات الوثيقة بين الشعبين، كما تجول الإعلامي في شوارع بيروت ورصد حجم الدمار الذى طال البنايات والكباري، كما تجول داخل المرفأ وتجول في صومعة القمح التي دمرت بالكامل.