أحد الكوادر الطبية بلبنان عن التفجير: تطاير الزجاج كان أقوى من الرصاص

أشاد الدكتور فارس الأبيض، أحد الكوادر الطبية في لبنان، بتقديم الدولة المصرية مساعدات لبيروت في أزمة انفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر مساعدات إلى لبنان، كون هناك تاريخ طويل من الأخوة والترابط بين الشعبين، كما ذكر أن لبنان ما زالت في عين العاصفة فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "الأبيض"، خلال لقائه في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، من بيروت، أنه فضلًا عن أزمة كورونا في لبنان اضيف اليها تفجير مرفأ بيروت، الذى خلف أكثر من 4 آلاف جريح ، موضحًا أن عدد الجرحى في هذا التفجير يفوق عدد الإصابات في الحروب التي شهدتها لبنان.

وتابع: "قوة الانفجار جعلت الناس تطير في الهواء وأصبح الزجاج أقوى من الرصاص"، فيما علق الإبراشي، بأن المساعدات المصرية ليست منة أو منحة ولكنها تأتى انطلاقا من إيمانها بدورها المحوري"، كما حرص الإعلامي على ارتداء الكمامة واتباع كافة الإجراءات الطبية، خلال عمل اللقاء مع الضيوف اثناء إدخال المساعدات الطبية إلى مستشفى رفيق الحريري، كونها تتضمن أدوات ومعدات متعلقة بفيروس كورونا.