النيران تلتهم محتويات شقة في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر عليها

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في شقة سكنية بمنطقة الوراق.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن الحريق نشب في شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.

ورجحت التحريات والمعاينة، أنّ سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.