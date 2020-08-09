اجتماع لمناقشة خطة تطوير أداء المراكز والوحدات بجنوب الوادي

عقد الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا بمديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير أداء المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

وذلك للمشاركة الفعلية في كافة الأنشطة البيئية وكيفية المساهمة في تدبير الموارد المالية، كما تم شرح أساليب الوحدات ذات الطابع الخاص والأنشطة التسويقية وزيادة وكفاءة فعالية الوحدات والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة ويتم إعداد قاعدة بيانات عن الخدمات التي تقدمها الجامعة وأيضاً البروتوكولات والاتفاقيات التي تعقدها جامعة جنوب الوادي، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة لتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.

وطالب الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة، خلال الاجتماع من مديري الوحدات، أن يقوم كل مركز على حدة بتقديم الإمكانيات البشرية والمادية لديه وأيضاً توصيف الأنشطة التي يقوم بها وتحديث الصفحة أو عمل صفحة إلكترونية، وذلك لمتابعة الأنشطة والمعوقات التي تواجه كل مركز من المراكز وطرحها على نائب رئيس الجامعة لعرضها في صورة حلول لرئيس الجامعة.