ألمانيا تسجل 555 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أنه تم تسجيل 555 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 215891 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9196 حالة، وأوضح المعهد الألماني، أن هناك 9900 حالة نشطة بكورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 196800 حالة.