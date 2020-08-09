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محمود مسلم

ألمانيا تسجل 555 إصابة جديدة بكورونا

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(أ.ش.أ)
09:31 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
كورونا في ألمانيا

كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أنه تم تسجيل 555 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 215891 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9196  حالة، وأوضح المعهد الألماني،  أن هناك 9900 حالة نشطة بكورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 196800 حالة.

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