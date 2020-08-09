انخفاض في مبيعات الشاحنات خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 1.1%

أعلن مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، في تقرير له، عن ارتفاع وانخفاض في معدل مبيعات طرازات مركبات (الشاحنات) خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن معدل المبيعات الإجمالي انخفض خلال الفترة المذكوره بنسبة 1.1%، بمبيعات وصلت إلى 15552 مركبة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 15720 مركبة .

وأوضح التقرير، ارتفاع في مبيعات الشاحنات (البيك أب) بنسبة وصلت إلى 4.4% بمبيعات وصلت إلى 11280 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 10806 مركبة، كما تبين انخفاض في مبيعات مركبات (الشاحنات الخفيفة) بنسبة 28% بمبيعات وصلت إلى 324 مركبة خلال عام 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 453 مركبة.

كما أرتفع معدل مبيعات مركبات (المتوسطة الخفيفة) بنسبة 10% بمبيعات وصلت إلى 3195 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 2914 مركبة.