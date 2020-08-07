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"إسكان النواب": 18 مليون وحدة سكنية مخالفة في مصر

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محمد عزالدين
11:49 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك ما يقرب من 1800 مبنى بدون ترخيص، بالإضافة إلى 18 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذا لا يشمل المخالفات على الأراضي الزراعية.

وأضاف معتز خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن معظم تلك المباني تقوم بدون أي إشراف هندسي، ما يعرض المواطنين إلى الأخطار، وصعوبة توفير المرافق السكنية للمواطنين المقيمين بتلك الأماكن، وأيضا يتم تكوين بؤر إجرامية نتيجة صعوبة عدم تواجد الشرطة في تلك المناطق.

وأوضح أن الوحدات السكنية غير المرخصة سعرها يقل 50% عن نظيرتها المرخصة، لذلك يقبل عليها الكثير من الناس، مشيرا إلى أنه من حق المواطن أن يقوم بتقديم تظلم للمحافظ في حالة الإحساس بالظلم المالي من قبل الجهات.

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