شيفروليه تسيطر على مبيعات الشاحنات وسط تنافس أكثر من 12 شركة

داخل سوق السيارات، أصبح لمركبات الشاحنات باختلاف طرازاتها مجالًا كبيرًا، كما أشتدت المنافسة بين الشركات المصنعة في إطلاق العنان للموديلات الجديدة من الشاحنات بمواصفاتها وإمكانياتها المتعددة، وخلال السطور التالية، يسلط التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" الضوء على معدل مبيعات الشركات المصنعة للشاحنات خلال قائمة تضم أكثر من 12 شركة. .

وبحسب التقرير سيطرت شركة "شيفروليه" على القائمة بمبيعات وصلت إلى 12116 مركبة خلال النصف الأول من العام 2020، لتسجل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 12040 مركبة، وجاءت شركة "نيسان" في المركز الثاني بمبيعات وصلت إلى 1712 مركبة خلال النصف الأول من 2020، وتسجل هي الأخرى ارتفاعًا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1267 مركبة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات شركة "تويوتا" وتاتي في المركز الثالث بمبيعات وصلت إلى 762 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 648 مركبة، وجاءت شركة "ميتسوبيشي" في المركز الرابع بمبيعات وصلت إلى 231 مركبة خلال 2020، وتسجل بذلك إنخفاضًا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 276 مركبة .