كنيسة مارمرقس بالعبور تستقبل النائب البطريركي في زيارة رعوية

زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية في مصر، كنيسة مار مرقس للاقباط الكاثوليك بالعبور في زيارة رعوية وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الايبارشية البطريركية.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إن الأنبا باخوم ترأس القداس الإلهي بمشاركة الأب أنطونيوس فايز راعي الكنيسة، وأيضا بحضور عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم وذلك حسب الإجراءات الأحترازية للكنيسة الكاثوليكية.