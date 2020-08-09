الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة وكانت أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين ووصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية، وأنه مع ارتفاع نسب الرطوبة يزداد إحساسنا بدرجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه بداية من اليوم سيكون هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بحوالي درجتين تقريبا وسنعود إلى 36 درجة، وبداية من غدا 35، وبعد غد 34 درجة ونحن في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ولكن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة وهذا لم يشعرنا بشكل كبير بإنخفاض واضح لأنها ما زالت تتراوح ما بين 80 إلى 85% على القاهرة وحوالي من 88 إلى 90% تقريبا بالنسبة للسواحل الشمالية.

وتابعت، أن نسب الرطوبة المرتفعة هي من تزود إحساسنا بالحرارة برغم أنها ستبدأ بالانخفاض في الأيام القادمة، وأن هناك شبورة مائية تكون موجودة على الطرق في الصباح الباكر بسبب نسب الرطوبة المرتفعة ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور والطرق.

واستكملت، أنه خلال الأيام الماضية شهدنا بعض الأمطار على مناطق من جنوب البلاد لكن بداية من الغد سيكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وهذا شيء طبيعي خلال هذه الفترة بوجود تغيرات في الأحوال الجوية.