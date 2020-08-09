"العليا للفيروسات": لأول مرة نسب التعافي من كورونا تصل لـ50% في مصر

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن أرقام إصابات كورونا في آخر 10 أيام، تنخفض بشكل كبير بين الـ100 و200 حالة، بعدما كانت تسجل بين 1000 و2000 حالة، كما أن أعداد الوفيات تنخفض.

وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن حالات التعافي مقارنة بالحالات التي أصيبت، ارتفعت ووصلت إلى 50% لأول مرة، إذ كانت نسب التعافي السابقة، بين 28% و30%، موضحا أن منحنى الإصابات في انخفاض حتى يصل لـ"صفر".

وتابع: "احنا متفائلين، ولكن لسنا منفصلين عن العالم، فيه دول أعلنت بداية الموجه الثانية زي فرنسا وإيطاليا وألمانيا"، موضحا أن السبب في ظهور الموجات الجديدة من الفيروسات، بأن الفيروسات التنفسية قادرة على التحور من شكلها وخصائصها، وهو ما يحدث في الإنفلونزا الموسمية.