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"العليا للفيروسات": أكثر المتفائلين يتوقعون عودة كورونا بعد 4 سنوات

كتب:

محمد عزالدين
12:05 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
الدكتور عادل خطاب

الدكتور عادل خطاب

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، احتمال وليس تأكيد، لافتا إلى أن حدوث موجة ثانية هو احتمال الأشخاص المتشائمين، إذ أن علماء الفيروسات، يقولون إن هناك أكثر من احتمال، الاحتمال الأكثر تفائلا جدا، يشير إلى أن الفيروس "هينسانا"، وإذا عاد سيعود بعد 4 سنوات.

وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك احتمال آخر، أن الفيروس سيعود سنويا مثل الإنفلونزا، لافتا إلى أن الشركات التي أعلنت أنها أوشكت على إنتاج أمصال، عادت وصرحت بتصريحات محبطة نسبيا.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن الشركات صرحت بأن المصل يتم أخذه سنويا مثل مصل الإنفلونزا، ثم يعودوا ويصرحوا بأن المصل لن يعطي مناعة بنسبة 100%، "بقى فيه أخبار مش مبشرة".

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