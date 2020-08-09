رئيس جامعة بني سويف: 228 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات في 3 كليات

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والإعلام والتربية الرياضية قد بلغ 228 طالبا وطالبة بعد فتح باب الاختبارات، أمس السبت.

وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء الاختبارات، والتنبيه عليهم بضرورة إحضار كل الأدوات الشخصية حرصا على سلامتهم.

وأوضح الدكتور منصور أن عدد الطلاب المتقدمين بكلية التربية الرياضية بلغ 153 طالبا، والمتقدمين بكلية الفنون التطبيقية بلغ 45 طالبا، والمتقدمين بكلية الإعلام 30 طالبا، لافتًا إلى أن الجامعة مستمرة فى استقبال رغبات طلاب الثانوية لإجراء اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس الجاري.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أنه لن يتم قبول أي طالب بهذه الكليات إلا بعد إجراء هذه الاختبارات، ويمكن للطلاب التقدم عبر موقع التنسيق على الحكومة الإلكترونية ويقوم الموقع بتحديد يوم الاختبار واسم الكلية والجامعة، مضيفا أنه يمكن اختبار طلاب السنوات السابقة بالكلية وفق قواعد التوزيع الجغرافي، بعد الحصول على بيان حالة من الكلية المقيد بها الطالب.