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وزيرة الإعلام اللبنانية: التحقيق الدولي مطروح في أزمة انفجار بيروت

كتب:

محمد عزالدين
10:31 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
وزيرة الإعلام اللبنانية

وزيرة الإعلام اللبنانية

قالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن بيروت بعد 3 أيام من انفجار المرفأ تلملم جراحها ويتم مسح الأضرار والبحث عن المفقودين، كما يتم في الوقت ذاته مساءلة ومحاسبة عبر التحقيق القضائي والقبض على المشتبه في ضلوعهم في هذه الكارثة، وهناك مواقف محلية ودولية والتي تتمسك فيها الدولة بسيادة لبنان ومعاقبة المجرم مهما كان.

وأضافت "عبد الصمد" خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار التاسعة، المذاعة على شاشة التلفزيون المصري، أن هناك دعما دوليا كبيرا لمسته الحكومة للشعب اللبناني في إطار المساعدات الطبية والغذائية وإعادة الإعمار، مؤكدة أن الرئيس ميشيل عون متمسك بسيادة لبنان.

وتابعت: "نرى ضرورة استكمال التحقيق لغاية كشف المرتكب وفي حالة ثبت عدم فاعلية التحقيقات لا شك أن الخيار سيكون أمامنا للتوجه لتحقيق دولي لأن الكارثة هي كارثة تفوق قدرة لبنان وإمكانياته"، موضحة أن هذه الحادثة قد تكون مفترق طرق لمستقبل أفضل للبنان.

 ووجهت الشكر لفرنسا والدول الشقيقة لحرصهم على مصلحة لبنان وشعبه ولاشك أن الشعب واع للتمسك لأولويات معالجة كافة المشاكل التي تؤدي إلى الانهيار الحاصل حاليًا.

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