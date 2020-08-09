صور.. مرشح "النور" بمطروح يخترق فترة الصمت الانتخابي

اخترق صابر رفاد، مرشح حزب النور بمحافظة مطروح على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ، الصمت الانتخابي من خلال عبر منشور على صفحة حملته على فيس بوك.

ورصدت "الوطن"، اليوم، إعلان على صفحة دعم المرشح، بالإضافة إلى تعليق لافتات في الشوارع في منطقة علم الروم وبعض الأحياء والشوارع الرئيسية في وسط مدينة مرسى مطروح.

ويتنافس 5 مرشحين على المقعد الفردي الوحيد في دائرة مطروح لانتخابات مجلس الشيوخ، منهم مرشح حزب النور ومرشح حزب مستقبل وطن، "فردي"، و3 مرشحين مستقلين جميعهم من أبناء قبائل مطروح.

وكانت تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط عضوين بحزب النور بمحافظة قنا، على خلفية اتهامهما بتمزيق لافتة مرشحة بانتخابات الشيوخ في قنا، لتعليق لافتات مرشحهم ورفضهم ترشح المرأة في الانتخابات، وذلك قبل بدء الصمت الانتخابي بساعات.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بتمزيق شخصين لافتة مرشحة بقرية القناوية بمركز قنا.

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط عضوين بحزب النور بمحافظة قنا، على خلفية اتهامهما بتمزيق لافتة مرشحة بانتخابات الشيوخ في قنا، لتعليق لافتات مرشحهم ورفضهم ترشح المرأة في الانتخابات، وذلك قبل بدء الصمت الانتخابي بساعات.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بتمزيق شخصين لافتة مرشحة بقرية القناوية بمركز قنا.

كشفت تحريات اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، قيام محمود محمد مسؤول الحملة الانتخابية للمرشحة، بتقديم بلاغ ضد كلا من "محمد .ع، م" 41 سنة، و"صديق .ف. ع" 28 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم، وعضو في حملة مرشح حزب النور بتمزيق اللافتات الخاصة بالمرشحة لرفضهم خوض المرأة الانتخابات، وتعليق لافتات مرشحهم بقرية القناوية بمركز قنا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3260/2020، إداري مركز قنا.

وكانت مرشحة مجلس الشيوخ بقنا، تنازلت عن المحضر بعدما اعتذر لها أعضاء حملة حزب النور.