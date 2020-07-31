إصابة أمين "النور" المرشح لمجلس الشيوخ في بني سويف بكورونا

أصيب الدكتور شعبان أحمد عبدالعليم أستاذ بكلية التجارة في بني سويف، أمين حزب النور، والمرشح فردي لمجلس الشيوخ بدائرة محافظة بني سويف بفيروس كورونا المستجد، واحتجز بعزل مستشفى التأمين الصحي عقب ثبوت إيجابيته للفيروس.

وخضع أمين حزب النور للفحص الطبي والمعملي بمستشفى التأمين الصحي، عقب وصوله المستشفى مصابًا بالأعراض، وتبين بعد إجراء التحاليل والمسحة الطبية اللازمة، إيجابيته لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالته مستقرة، مؤكدا احتجازه في إحدى غُرف العزل بالمستشفى.

كان أمين حزب النور تقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بني سويف، بالنظام الفردي ضمن 23 مرشحا.