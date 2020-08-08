محافظ أسيوط يناقش مشكلات المستثمرين وسبل دعم المشروعات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام القيادة السياسية بتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم، ووضع حلول للمشاكل التي قد تواجههم.

جاء ذلك خلال لقائه بعلي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس جمعية مستثمري مصر ونائب اتحاد الصناعات المصرية، ورميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول لها وسبل تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء؛ الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها والاستثمار بالمحافظة والمصانع العاملة والمتعثرة والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين، ومدى تغطية المرافق الأساسية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية واحتياج كل منها وبحث إيجاد الحلول لها في أسرع وقت.

كما ناقش الاجتماع؛ إنشاء مصانع مكملة ومغذية للمصانع الكبرى الموجودة بالمناطق الصناعية المنتشرة بالقرى، فضلاً عن دراسة تنظيم مؤتمر لدعوة كبار المستثمرين لعرض الفرص المتاحة للاستثمار بالمحافظة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط)، وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم)، لافتاً إلى وجود العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة.