السعودية ترسل طائرة إغاثية رابعة إلى منكوبي بيروت

وصلت الطائرة الإغاثية الرابعة التي سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان، ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن الطائرة التي وصلت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، تحمل مساعدات عاجلة تزن 90 طنًا تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش، والأواني، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي حتى اليوم وصل إلى 290 طنا، تم نقلها عبر 4 طائرات.

وأضافت الوكالة السعودية، أنه تم تأمين تلك المساعدات بناء على دراسة الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناتجة جراء انفجار ميناء بيروت، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وفرع المركز بلبنان.