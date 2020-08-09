لجنة من "الوزراء" لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بأسوان

تفقدت لجنة المتابعة المشتركة من مجلس الوزراء والرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية، اليوم، قريتي الحكمة والكرامة التابعة لمشروع واديالنقرة بمركز نصر النوبة، بجانب قرية الأشراف التابعة لمشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو، وذلك من أجل الوقوف من أرض الواقع على نسب ومعدلات التنفيذ لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة 38 ألف و626 أسرة من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً داخل 11 قرية على مستوى محافظة أسوان، والتي تصل استثماراتها لنحو 82 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك جهود متواصلة تبذلها أجهزة المحافظة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحويل كافة الأفكار والرؤى البناءة إلى واقع فعلي ملموس في صورة مشروعات وخدمات متنوعة، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ العديد من المشروعات داخل مراكز المحافظة المختلفة منها 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي و 12 مشروعا لرفع كفاءة الإنارة العامة ومشروعين لرصف الطرق وذلك داخل قرى بشاير الخير وكلابشة وتوماس وعافية الجديدة ببحيرة ناصر، وأيضاً خور أبوصبيرة وأم عشيرة بوادى العلاقي بنطاق مركز أسوان ، بجانب قرى سنقارى وقرى وادي النقرة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى قرى الأشراف والإيمان والشهامة بوادي الصعايدة بنطاق مركز إدفو، فضلاً عن قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو.

وقدم محافظ أسوان، شكره للجنة المتابعة لحرصها على زيارة بعض هذه القرى لمتابعة معدلات التنفيذ بها حتى يتسنى الإنتهاء منها على الوجه الأكمل لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، وأيضاً على الدور الذي تقوم به وزارتي التنمية والمحلية والتخطيط، بجانب المشاركة المجتمعية الجادة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الذين يمثلوا شركاء التنمية للجهود الحكومية وهم جمعية قبس من نور ومؤسسات أسمعونا وصناع الخير، بالإضافة إلى جمعيات البر والتقوى والتطوير والتنمية والجمعية الشرعية.