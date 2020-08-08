الحجز غدا.. شروط وطرق سداد حجز 2649 مقبرة للمسلمين والمسيحيين

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تفاصيل كراسة شروط حجز 2649 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، بنظام "اللحد"، و752 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين بإجمالي 3401 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، على أن يتمّ إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق) بنظام حق الانتفاع، على أن يتم التقدم للحجز بدءًا من الغد، الأحد 9 أغسطس الحالي، وحتى 24 سبتمبر المقبل بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

شروط الحجز

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا، مصري الجنسية وليس شخصًا اعتباريًا (شركة - مؤسسة).

2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

3. لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة واحدة.

4. ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة.

5. أن يكون المتقدم للحجز من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق) على أن يقوم بتقديم ما يثبت ذلك "إخطار تخصيص أو محضر استلام أو عقد ملكية وحدة أو قطعة أرض" بشرط عدم وجود مستحقات مالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف طالب الحجز تحت أي مسمى.

6. يلتزم الحاجز بتقديم شهادة حديثة من جهاز المدينة المختص بالموقف المالي والعقاري على قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة له بالمدينة.

7. يقر الحاجز أنه في حال تقديمه لأي بيان على غير الحقيقة بأنه يكون في هذه الحالة مرتكبًا للجريمة المعاقب عليها بقانون العقوبات المادة 215، وكذا يعاقب كل من ساعد في الإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة بالمادتين 40 و41 من قانون العقوبات.

8. سيتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية بعد قيام الجهاز بفحص الطلبات واستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط وإعلان النتيجة بلوحة إعلانات الجهاز وكذا موقع الجهاز الإلكتروني وموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

9. يتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم تنطبق الشروط أو لم ترسُ عليهم القرعة.

الشروط العامة للحجز

1. على الطرف الثاني الالتزام بهذه الاشتراطات.

2. يتم تخصيص قطع الأراضي مقابل حق الانتفاع فقط والأرض ملك لجهاز المدينة.

3. يلتزم الطرف الثاني بالبناء طبقًا للنموذج المعتمد "اللحد" (منسوب سقف اللحد لا يزيد عن الصفر) والالتزام بالواجهات الخارجية وارتفاع السور لا يزيد عن 2.50 سم.

4. يحظر على الطرف الثاني تقسيم أو تجزئة المقبرة مع التقيد بما يرد بكراسة الشروط، وعدم استعمال أو استغلال المقبرة إلا في الغرض المخصصة من أجله وبعد استخراج التصاريح اللازمة وطبقًا للقانون، ولا يجوز له أو لخلفه استغلالها في أي غرض مخالف، وفى حال المخالفة يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.

5. يحظر على الطرف الثاني التصرف في المقبرة المخصصة له أو التنازل عنها للغير أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، ويوقع على إقرار بذلك قبل التخصيص وفى حال المخالفة يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.

6. على الطرف الثاني القيام باتخاذ الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للدفن.

7. في حال إلغاء الحجز قبل إجراء القرعة العلنية بناء على طلب الطرف الثاني يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه، وفي حال إلغاء الحجز بعد إجراء القرعة العلنية بناء على طلب الحاجز وقبل المدة المحددة لاستلام أرض المقبرة يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه بعد خصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5% مجلس أمناء من إجمالي القيمة الإجمالية لحق الانتفاع، وفى حال العدول بعد استلام الأرض يخصم بالإضافة إلى ما سبق مقابل إشغال سنوي يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد.

8. سيتم تسليم قطع أراضي المقابر لمن رست عليهم القرعة طبقًا لجدول التسليم الذي يحدده الجهاز فور انتهاء القرعة وذلك بعد مراجعة كافة المستندات والشروط.

الشروط العقارية للحجز

1. يتم تسليم قطعة أرض المقبرة لمن رست عليه القرعة أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية بتوكيل خاص بالإدارة فقط فى الموعد المحدد لتسليم أرض المقابر الذي سيتمّ الإعلان عنه، وبموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بالجهاز وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصا محدد الغرض (إدارة فقط) ولا يتضمن البيع أو التنازل لنفسه أو للغـير عن قطعة أرض المقبرة ويحفظ في ملف العميل.

2. إذا لم يقم المتقدم للحجز باستلام قطعة أرض المقبرة خلال الفترة المحددة بجدول الاستلام المحدد من الجهاز يعد ذلك عدولاً عن الحجز، ويعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.

3. جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة للمتقدم للحجز منتجة لآثارها القانونية طالما كانت مرسلة على عنوانه المدون باستمارة بيانات حجز المقبرة، ويلتزم المتقدم للحجز في حال تغيير محل إقامته عن الوارد في استمارة الحجز بإخطار جهاز المدينة المختص بذلك بكتاب موصـى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبر ما يوجه إليه على عنوانه السابق صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.

حالات إلغاء التخصيص

- بناءً على طلب الطرف الثاني.

- عدم الالتزام بسداد المستحقات في التوقيتات المحددة بالكراسة في الشروط المالية.

- تغيير الغرض المخصص من أجله قطعة أرض المقبرة.

- التصرف في أرض المقبرة للغير أو ثبوت التنازل عن حق الانتفاع بها أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى.

- عدم الاستلام فى التوقيتات المحددة.

- مخالفة الشروط أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذا الأحكام الخاصة لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.

الشروط المالية لحجز المقبرة

- مساحة قطعة الأرض مقبرة 40 م2 تحت العجز والزيادة.

- قيمة مقابل الانتفاع للمتر المربع 1090ج /م2.

- القيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة بمساحة (40 م2) هي 43600 جنيه بجانب المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء ووديعة الصيانة.

يلتزم الطرف الثاني بسداد المبالغ الآتية

أولًا: دفعه الحجز بمبلغ 10 آلاف جنيه عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط.

ثانيًا: يتم سداد المبالغ الآتية عند الاستلام:

- مبلغ 33 ألف و600 جنيه باقي قيمه المقبرة.

- مبلغ 5 آلاف جنيه قيمه وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور.

- سداد 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء.

- وفي حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء، وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

- في حالة إلغاء الحجز بعد إجراء القرعة بناء علي طلب المتقدم للحجز وقبل المدة المحددة لاستلام قطعة أرض المقبرة يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه بعد الإلغاء ويخصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن قطعة أرض المقبرة، وفي حال إلغاء الحجز بناء علي طلب المتقدم للحجز بعد الاستلام يخصم منه 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء + مقابل إشغال سنوي يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد.