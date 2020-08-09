عاجل.. تفاصيل جديدة في انفجار الميناء اللبناني: حفرة بعمق 43 مترا

كشف مصدر أمني لبناني نقلا عن خبراء فرنسيين، اليوم، عن عمق الحفرة التي أحدثها الانفجار في ميناء بيروت، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف في المدينة.

ونقل المصدر الأمني عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى مكان الانفجار في مرفأ بيروت، قولهم إن الحادث خلف حفرة بعمق 43 مترا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وشارك رجال إنقاذ فرنسيون في عمليات البحث وإزالة الركام من مكان الانفجار، وساعد أفراد من الشرطة والدرك في التعرف على هويات الضحايا وكشف أسباب المأساة.

وشارك الخبراء الفرنسيون أيضا في تقييم المخاطر الكيميائية الناجمة عن المواد المنبعثة من جراء الانفجار، الناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مستودعات ميناء بيروت منذ نحو 7 سنوات.

وأقامت فرنسا جسرا جويا وبحريا لنقل أكثر من 18 طنا من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية إلى بيروت بعد الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن البرنامج يشمل حاليا 8 رحلات جوية، أقلعت أولها الأربعاء الماضي غداة وقوع الكارثة، وخطين بحريين.

وأقلعت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية صباح أمس السبت، فيما ستقلع رحلتان عسكريتان أخريان الأحد أو في وقت مبكر من غد الإثنين لنقل 13 طنا من المواد الغذائية و3 أطنان من الأدوية.

وأقلعت طائرتان الأربعاء الماضي، تقلان 55 جنديا من قوات الأمن المدني و15 طنا من معدات التدخل، ومركزا صحيا للطوارئ قادرا على رعاية 500 مريض، و5.5 أطنان من الأدوية، من مطار رواسي بالقرب من باريس.