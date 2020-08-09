محافظ الدقهلية ونائبه يتفقدان مستشفيات الكردي وميت سلسيل

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ، اليوم الأحد، مستشفيات الكردي، وميت سلسيل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، للاطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى الكردي بأقسامها المختلفة، واطمأن المحافظ والمرافقين له على حسن تقديم الخدمات وتوافر المستلزمات الطبية للمرضى والمترددين، وثمن التنظيم الجيد للعمل داخل أقسام المستشفى، كما تفقد المبنى الذي يجري إنشائه حاليًا لتوسعة المستشفى بارتفاع 8 أدوار.

عقب ذلك تفقد محافظ الدقهلية، مستشفى ميت سلسيل المركزي، وأجرى جولة داخل الصيدلية للاطمئنان على توافر للأدوية والمستلزمات، كما تفقد غرفة العلاج الطبيعي ووجه بسرعة تطويرها بشكل لائق بالمترددين عليها.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إن فرق التفتيش بالمديرية قررت إغلاق مركزًا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تبين ممارسته العمل بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد المرور على 14 مركزًا.

وفي سياق متصل، كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزرارة الصحة بسرعة نقل مريض إلى مستشفى العيون لإجراء جراحه عاجلة له ومتابعة حالته حتى تماثله للشفاء، كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف معاش لمده 6 شهور لأحد المواطنين كان قد توقف معاشه وذلك لحين إعادة الكشف الطبي عليه.

كما كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لإحدى المواطنات بالقطاع الخاص مراعاة لظروفها.